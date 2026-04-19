Sporting e Benfica defrontam-se este domingo em Alvalade, num duelo que pode ditar muito do que será o desfecho da época de leões e águias.

A equipa de Rui Borges precisa de vencer para manter-se na luta pelo título e praticamente garantir que, pelo menos, o segundo lugar não escapa. Já o conjunto de José Mourinho, muito mais focado no segundo lugar, sabe que só a vitória interessa para sonhar com a Champions.

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Quanto às estatísticas, fornecidas pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol, o Sporting está por cima em quase tudo, embora tenha um jogo a menos. Os leões, com 73 golos marcados, são claramente o melhor ataque o campeonato. Já o Benfica, tem 61 e é segundo neste parâmetro. Defensivamente, está tudo bem mais equilibrado, isto porque o Sporting sofreu em 17 ocasiões e o Benfica concedeu golos em 18.

Sendo uma equipa reconhecidamente prolífera no ataque, o Sporting supera a barreira dos dois golos esperados por jogo. O Benfica está perto, mas fica-se pelos 1.96.

Os leões também criam mais grandes oportunidades de golo por jogo, rematam mais e desperdiçam mais.

Na posse de bola, a diferença é ligeira, mas a equipa de Rui Borges passa mesmo os 60 por cento, estando habituada a dominar os jogos com bola, até porque tem uma percentagem de acerto no passe de 87.7, contra 85.2 do Benfica.

O Sporting soma, em média, mais quase cinco recuperações de bola do que o Benfica, porém, os encarnados destacam-se claramente nos duelos. A equipa da Luz ganha, em média, 57.3 duelos por partida, contra 49.6 dos leões. De resto, o Benfica soma ainda mais cortes e interceções por jogo.

De notar ainda que o Benfica, no campeonato, já cometeu nove erros que deram em golo do adversário, enquanto isso só aconteceu com o Sporting em quatro ocasiões. Os verde e brancos demonstram ser uma equipa mais segura e também perdem menos vezes a posse de bola.