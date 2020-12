Desde os tempos de José Mourinho no FC Porto que não se via uma coisa destas na história dos Clássicos entre Benfica e FC Porto.

Pela primeira vez desde 2003, os dragões venceram quatro clássicos consecutivos às águias.

O anterior ciclo negro do Benfica começou a 10 de fevereiro de 2002, com Jesualdo Ferreira, que perdeu também o Clássico seguinte.

A terceira derrota consecutiva das águias teve Camacho como treinador, tal como a quarta, que aconteceu a 21 de setembro de 2003.

A sequência de derrotas só foi quebrada ao quinto clássico, disputado a 15 de fevereiro de 2004, ainda com Camacho como treinador das águias.

No banco do FC Porto durante esse período, esteve sempre José Mourinho, técnico que foi agora igualado por Conceição nas quatro vitórias consecutivas sobre o Benfica.

Já no banco do Benfica, 'partilham' as dores das derrotas com os rivais Bruno Lage, Nélson Veríssimo e Jorge Jesus.