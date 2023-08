A Liga 2023/24 arrancou com uma impressionante média de 14,4 minutos de descontos nos encontros da 1.ª jornada, correspondendo à pretensão do International Board (IFAB) em elevar o tempo útil de jogo.

De acordo com a informação apresentada no site oficial da Liga Portugal, a vitória do Rio Ave na receção ao Desportivo de Chaves (2-0), no domingo, estabeleceu o recorde de descontos da ronda, prolongando-se até aos 109 minutos, tendo em conta as compensações da primeira e segundas partes.

Os jogos com menor tempo de 'descontos' foram o Gil Vicente-Portimonense (5-0) e o Moreirense-FC Porto (1-2). Ainda assim, chegaram aos 100 minutos.

Tempo de compensação dos jogos da 1ª jornada:

Sp. Braga-Famalicão, 1-1 (2 minutos de compensação na 1.ª parte+13 na segunda = 105 minutos)

Gil Vicente-Portimonense, 5-0 (5+5 = 100 minutos)

Farense-Casa Pia, 0-3 (5+8 = 103 minutos)

Sporitng-Vizela, 3-2 (9+12 = 102 minutos)

Rio Ave-Desp. Chaves, 2-0 (7+12 = 109 minutos)

E. Amadora-V. Guimarães, 0-1 (5+10 = 105 minutos)

Arouca-Estoril, 4-3 (8+10 = 108 minutos)

Moreirense-FC Porto, 1-2 (1+9 = 100 minutos)

Boavista-Benfica, 3-2 (2+16 = 108 minutos)