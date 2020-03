Nuno Manta Santos, treinador do Desp. Aves, em conferência de imprensa após a derrota com o P. Ferreira (1-3):

«Obviamente não era o resultado que esperávamos alcançar. Estávamos confiantes de que íamos conquistar pontos frente a este rival direto. No início da segunda parte acabámos por sofrer aquele golo que deu mais tranquilidade ao Paços para conseguir gerir o resultado.»

«O Paços veio aqui jogar numa missão defensiva e procurar as transições e a bola parada para fazer frente ao Desp. Aves. Num remate exterior acabaram por fazer o 1-0, e o Aves com inteligência e organização acabou por chegar à igualdade no final da primeira parte.»

«Na segunda parte reatámos o jogo e logo aos cinco, seis minutos da segunda parte, sofremos um golo um pouco caricato, mas os golos acontecem quando se remata à baliza. Eles ficaram mais confortáveis, foram gerindo, baixaram o bloco, jogaram na sua organização defensiva onde são eficientes. O Desp. Aves tentou pela esquerda e pela direita, com jogo apoiado, com cruzamentos, com jogo direto, mas nunca conseguimos criar grandes situações de finalização.»

«Fomos depois penalizados com um penalti para o 3-1, e depois ainda se tornou mais difícil levantar a cabeça. Não foi muito bem jogado, mas lutámos até ao fim.»

«Não foi possível [ganhar], ficámos a 10 pontos da linha de água, mas há que pensar que é possível [a permanência]. Os impossíveis podem ultrapassar-se se tivermos essa mentalidade.»

«Sabemos que é uma luta muito difícil, mas não vamos atirar a toalha ao chão. Vamos dignificar até ao fim sempre o Aves. Matematicamente é possível. Sabemos que, pela estatística, é quase impossível, mas já vi a acontecer noutros anos na mesma Liga, equipas que nesta altura estavam 'descidas' de divisão e lutaram até ao fim para conseguir ficar na I Liga. É a isso que tenho de me agarrar, é a isso que os jogadores têm de se agarrar.»

[Comparação com quando Nuno Manta conseguiu permanência do Feirense] «São contextos completamente diferentes, mas sei que é possível. Nós temos de jogar, temos de conseguir conquistar pontos. Fazer os jogadores acreditarem passa sobretudo por pontuarmos no próximo jogo. Temos consciência de que neste momento é difícil porque este resultado deixou-nos não mortos, mas moribundos. Temos de conseguir sair deste estado e levantar a cabeça, agarrar-nos à nossa união para conseguirmos ultrapassar estes momentos difíceis.»

«Faltam 11 jogos, 33 pontos… é possível. Sabemos que vamos ter jogos difíceis, mas os nossos adversários também têm jogos difíceis.»

[Próximo jogo frente ao Sporting] «É um grande de Portugal, mas eu tenho de pensar que tenho de conquistar pontos em todos os jogos. Neste momento, todos os jogos são difíceis, qualquer adversário é difícil. Vai ser uma luta muito grande até ao fim e nós temos de entrar nesta luta conquistando pontos no próximo jogo.»