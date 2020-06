Após a interrupção da Liga devido à pandemia de Covid-19, Nuno Manta está convicto num «novo ciclo» do Desp. Aves para as dez jornadas que faltam da Liga.



«Entramos num ciclo diferente e, acima de tudo, queremos dar uma nova imagem do clube, independentemente da posição final na tabela classificativa. Neste momento não fazemos contas. Unicamente queremos fazer contas em relação ao próximo jogo, no qual podemos garantir três pontos», observou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Belenenses.



Sem triunfar há cinco partidas, os avenses querem ter uma postura «diferente e para melhor» no embate frente aos lisboetas. O treinador do emblema da Vila das Aves defende que «todos estão em pé de igualdade» depois da paragem.

«Foi uma novidade para todos e nesse aspeto estão todos em pé de igualdade. Veremos como as equipas vão responder nestas primeiras jornadas e só assim podemos perceber se esta paragem foi ou não benéfica. Estivemos cerca de 100 dias sem competir e entramos numa nova fase. São 10 jogos, mas só pensamos no primeiro», garantiu.

Nuno Manta Santos espera um Belenenses «tranquilo» e que vinha numa fase ascendente.

«É uma equipa experiente, que não perdia há quatro jogos e certamente dificultará muito a nossa tarefa. Veremos como a equipa vai reagir [ao jogar em casa à porta fechada]. Uma coisa é treinar e fazer jogos de treino, outra é um jogo oficial sem adeptos. Vai ser uma realidade nova para mim e para muitos dos meus atletas», argumentou.

Nuno Manta desvalorizou o processo que deu entrada no Conselho de Disciplina da FPF e que pode acarretar dois a cinco pontos de penalização, perante dívidas da SAD liderada pelo chinês Wei Zhao, justificadas pela paralisação da atividade económica motivada pela pandemia de Covid-19.

«Não nos preocupamos com isso, mas apenas em estarmos nas melhores condições possíveis amanhã [sexta-feira] para apresentar uma boa equipa, dar uma boa imagem e entrar num novo ciclo para o clube», insistiu.

O Desportivo das Aves recebe o Belenenses, esta sexta-feira, às 21h15, num jogo com arbitragem de João Pinheiro.