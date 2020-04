Desafiado para uma conversa em direto no instagram do Maisfutebol, tal como o amigo Ricardo Pereira, Afonso Figueiredo foi confrontado com algumas "provocações" de Carlos Vinícius nos comentários.

«Ficámos bastante ligados. O Vinícius tem aquela altura, é quase duas vezes maior do que eu, mas eu fazia dele um chinelo. Tenho vídeos que o provam. Coisas que fiz no hotel, ou prendê-lo no chao e ele não conseguir virar-se», lembrou Afonso Figueiredo, agora no Desp. Aves, mas que foi colega do avançado brasileiro no Rio Ave.

Vinícius está agora no Benfica, e o rendimento que tem apresentado não surpreende.

«Não lhe queria dar essa moral, mas não me surpreende nada [o que está a fazer no Benfica]. No Rio Ave já tinha feito um trabalho fantástico, depois continuou no Mónaco. Sempre achei que o Vinícius ia chegar onde chegou, e até mais. Se melhorar o jogo de cabeça é dos melhores avançados do mundo», afirmou Afonso Figueiredo.

O lateral falou ainda da situação classificativa do Desportivo das Aves, mostrando crença na fuga à despromoção.

«Acredito que sim. Faltam dez jogos, e enquanto for matematicamente possível, acredito que podemos dar a volta à situação. Acredito mesmo, não digo só para ficar bem. Com muito trabalho e também com alguma sorte, que faltou em alguns jogos», afirmou.

Relativamente aos efeitos da pandemia covid-19, o defesa revelou que o Desp. Aves vai voltar aos treinos no próximo dia 4 de maio, mas resumiu uma «situação complicada».

«Isto nunca aconteceu, e estamos apreensivos, por tratar-se da nossa saúde também. Enquanto as coisas não estiverem estabilizadas vai ser difícil. Não sei o que vai acontecer, mas estamos todos apreensivos e ansiosos», afirmou.