Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações reproduzidas pela agência Lusa, analisa a vitória sobre o Gil Vicente (3-1), em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Creio que preparámos bem o jogo durante a semana. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa bem orientada, que sabe o que faz, com boas individualidades. Sabíamos que teríamos de ser uma equipa no máximo das nossas capacidades, muito concentrada e focada em todos os momentos do jogo.

«Creio que entrámos muito bem e tivemos duas ou três situações na cara do guarda-redes. O Gil Vicente acabou por chegar à vantagem num momento em que acho que estávamos melhor, a controlar o jogo. Depois, surge a expulsão, mas, ainda antes disso, tínhamos tido várias oportunidades em que podíamos ter marcado e adiantado o marcador mais do que uma vez.»

«Ao intervalo, falámos que teríamos de ser a mesma equipa que tínhamos sido na primeira parte durante a segunda parte. Algumas das vezes, quando o treinador chega ao balneário ao intervalo, sente a necessidade de dar um raspanete ou um ‘abre olhos’ aos jogadores, para que eles tenham uma atitude diferente, mas, neste caso, foi mais dar confiança e dizer-lhes que tínhamos de manter a organização, acontecesse o que acontecesse, mesmo que conseguíssemos chegar ao empate e à vantagem, porque só assim poderíamos vencer o jogo. Tínhamos de acreditar, ser pacientes e trabalhar a bola.»

«Creio que o facto de termos entrado muito fortes e termos logo o golo do empate ainda deu mais tranquilidade à equipa. Foi um jogo que acabámos por vencer bem, por 3 a 1. Ainda tivemos mais uma ou outra oportunidade flagrante em que podíamos ter marcado, mas, no cômputo geral, creio que fizemos um bom jogo e merecemos inteiramente a vitória.»

[Subida ao nono lugar da tabela classificativa] «Transporta a mesma responsabilidade que temos tido desde o primeiro treino até agora. Sabemos que quando somos uma equipa muito focada, muito concentrada, que põe em campo a alma transmontana, que somos uma equipa forte.»

«Temos 15 pontos, sabemos que o caminho ainda é longo e, por isso, temos de somar pontos para chegar ao nosso objetivo primordial, que é consolidar o Chaves nesta Liga. Sabemos que jogando bem estamos mais perto de ganhar e hoje fizemos um jogo fantástico.»