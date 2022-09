Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, em declarações na sala de imprensa do estádio do Dragão, após a derrota por 3-0 em jogo da sexta jornada da Liga:



«Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte. Tínhamos de estar muito concentrados, mas infelizmente acabámos por sofrer. Quero ressalvar a atitude dos jogadores que continuaram confiantes e a cumprir o que trabalhámos estrategicamente durante a semana. A ideia era a equipa circular rápida e tirar a bola da zona de pressão. Fizemos isso algumas vezes, nas outras a ideia estava lá, mas os passes não saíram com a eficácia que queríamos.



Faltou uma pontinha de sorte ao Desp. Chaves na primeira parte. Tivemos duas oportunidades pelo Héctor e outra pelo João Teixeira e poderíamos ter empatado. Ao intervalo falámos sobre a circulação de bola e para continuarmos a fazer o que fizemos na primeira parte. Errámos passes a virar o espaço de jogo e essas foram situações das quais poderíamos ter tirado outro partido.



A equipa teve sempre a expetativa de chegar ao empate, mas depois do 2-0, num erro coletivo nosso, o resultado ficou quase que ditado. Continuámos com a nossa ideia de jogo e fizemos uma partida dentro do que trabalhámos. Claro que há situações e pormenores que poderiam ter sido diferentes. Mas no geral, os jogadores tiveram uma grande atitude, fizeram o que trabalhámos com confiança e qualidade. O caminho é trabalhar dentro do que temos feito. Estou triste pelo resultado, mas contente por muitas coisas que fizemos durante o jogo.



Quando sofremos cedo, uso a estratégia contrária. Se marcarmos cedo, digo aos jogadores para continuarem a ter a mesma organização, independentemente do que acontece. Foi o que aconteceu. Os jogadores estavam precavidos [pelo facto de sofrerem cedo]. A ideia era manter a mesma organização.



Não defrontámos uma equipa qualquer. Se calhar o FC Porto não teve o resultado que merecia contra o Atlético de Madrid. Antes do jogo dissemos aos jogadores que há jogadores que estão no FC Porto e que há uns anos estavam no Famalicão, no FC Porto B, no Rio Ave ou no Desp. Chaves, Daqui a um ou dois anos estes jogadores podem estar em equipas grandes. Ainda agora o Pina e o Batxi foram para o Krasnodar e o Alexsandro foi para o Lille. Como disse antes do jogo, são 11 contra 11. Sabemos da diferença que existe, mas os jogadores têm de acreditar neles e no seu potencial. A trabalharmos como estamos a trabalhar, acho que estamos no bom caminho para fazermos um bom campeonato.»



[Como explica o facto de ter tido menos bola que em Alvalade e ter perdido]:



«Aqui sofremos no início e em Alvalade não sofremos. Ao intervalo tínhamos de voltar a acreditar no que fizemos na primeira parte. Sabíamos que com o decorrer do tempo, poderíamos, até pelo que fizemos na primeira parte, chegar ao empate. Agarrámo-nos a isso. Os jogadores interiorizaram isso. Depois do 2-0, ficou tudo mais fácil. Mas o facto de termos sofrido cedo condicionou-nos.»