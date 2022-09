O Desportivo de Chaves recebe o Estoril este sábado, às 18h00, na expectativa de assegurar o primeiro triunfo da época dentro de portas, numa época que marca o regresso dos flavienses ao principal escalão do futebol português.

«Foram 15 dias de trabalho árduo, como tem sido desde o início da época. Amanhã [sábado], temos um jogo, como todos os desta Liga, muito competitivo. Queremos muito ficar com os três pontos, que são extremamente importantes para nós, como sempre, e também queremos ter a nossa primeira vitória em casa desta época», frisou o treinador Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O técnico considerou que a paragem do campeonato «foi benéfica» e ajudou na adaptação de alguns reforços. Relativamente às questões burocráticas associadas aos jogadores recém-chegados, só Carlos Ponck tem certificado internacional. Quanto aos restantes, o treinador vimaranense acredita que estes documentos possam chegar durante a tarde desta sexta-feira.

«É uma situação que ainda estamos para confirmar. Os certificados ainda podem chegar até ao dia de hoje e, por isso, trabalhámos todas as possibilidades. Independentemente daqueles que vão jogar amanhã [sábado], teremos que apresentar um ‘onze’ forte e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta», vincou.

Vítor Campelos não pode contar com Steven Vitória, castigado devido a expulsão no último jogo, no Algarve, que terminou com derrota frente ao Portimonense (1-0).

«Assim como o Ponck, também temos o Queirós, o Edu e o Guilherme. Todos fazem parte do plantel e, por isso, com toda a certeza, aquele que jogar amanhã [sábado] tudo fará para dar uma boa resposta e para estar à altura do que é representar um clube como o Chaves. Enquanto equipa técnica, estamos tranquilos e confiantes, porque sabemos que quem jogar vai fazer um bom jogo», concluiu.

Pode seguir o duelo entre o 12.º classificado, Desp. Chaves, e o sétimo, Estoril, em direto no Maisfutebol.