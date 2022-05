Os 980 bilhetes colocados à venda a partir das 09h00 desta terça-feira a sócios do Desportivo de Chaves, para o jogo da segunda mão do play-off da Liga, ante o Moreirense, esgotaram em menos de uma hora na secretaria do clube.

Vários foram os adeptos que, antes da hora marcada, se deslocaram às instalações do clube para garantir a aquisição dos ingressos. A bancada destinada aos visitantes, em Moreira de Cónegos, vai contar assim com quase um milhar de adeptos do Chaves.

Trata-se do duelo decisivo que vai confirmar se os flavienses sobem à I Liga, ou se o Moreirense consegue a manutenção no principal escalão. O apito inicial está marcado para as 19h30 de domingo.

Na primeira mão, no último sábado, em casa, o Desportivo de Chaves venceu por 2-0, com golos de João Teixeira e João Correia.

Em paralelo, no domingo, o clube transmontano vai ter, no seu estádio, uma fan zone com ecrã gigante, a partir das 16 horas, com entrada livre.