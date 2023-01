Um penálti para ti, um penálti para mim. Um golo e um ponto para cada lado.

Chaves e Arouca empataram na tarde deste domingo, num jogo cujo resultado foi decidido da marca dos onze metros e com golos de centrais. Steven Vitória adiantou os flavienses aos 17 minutos, mas João Basso fez o golo do 1-1 final, já na segunda parte, ao minuto 78.

Dois lances que mereceram a confirmação do árbitro Nuno Almeida no vídeo-árbitro. E, como muitas vezes não há duas sem três, voltaria ao ecrã para mudar a cor do cartão e expulsar Opoku já em tempo de compensação, após falta dura sobre Benny. O central teve mesmo uma tarde para esquecer, dado que já tinha estado ligado ao lance que dá origem ao 1-0.

O desfecho impede a ultrapassagem da equipa de Vítor Campelos à de Armando Evangelista, mas confirma, de certo modo, o campeonato mais tranquilo que as duas equipas estão a fazer face a outros adversários, posicionando-se na primeira metade da tabela.

Em Chaves, embora ninguém merecesse verdadeiramente perder, o Arouca talvez saia com um ligeiro sabor amargo. O jogo foi equilibrado, mas os visitantes tiveram, porventura, as ocasiões mais perigosas. Valeu Paulo Vítor, figura do encontro, a emergir na baliza quando foi necessário.

Depois de um quarto de hora de algum equilíbrio, o Chaves, sem criar muito perigo, beneficiou de um penálti após falta de Opoku sobre Guima e o experiente Steven Vitória não tremeu, batendo Arruabarrena.

Logo após o golo, Guima ficou perto do 2-0 com uma bola ao poste, mas quando parecia que o Chaves poderia embalar, motivado pela vantagem, que o Arouca reagiu bem. A construir bem os lances, com calma e paciência, a equipa de Evangelista chegou ao intervalo com motivos para acreditar numa mudança de resultado. Antony (25m) e Quaresma (32m) deixaram avisos à navegação transmontana.

O Chaves, com oito ausências para este jogo – João Correia e João Mendes saíram do onze por questões físicas em relação ao duelo em Paços de Ferreira – apresentou-se com oito jogadores no banco, mas foi uma equipa solidária e comprometida para sair com a vitória.

No reatamento, Steven Vitória quase bisou, mas o Arouca, vindo da eliminação da Taça no Dragão a meio da semana e a realizar o seu sexto jogo fora nos últimos sete, chegaria ao empate de forma justificada. A equipa foi crescendo a partir da hora de jogo, mas Paulo Vítor, com segurança e defesas difíceis, foi mantendo o 1-0. Só que a entrada do reforço arouquense Benji Michel, ao minuto 68, foi determinante. O ex-Orlando City viu Steven Vitória tirar-lhe o “pão da boca” logo na primeira ação ofensiva (70m) e sofreu depois a falta para o penálti do 1-1 final.

O lance ainda seguiu, porque Michel se levantou após ser travado pelo internacional canadiano, com Paulo Vítor a fazer uma enorme defesa a Arsénio, mas Nuno Almeida foi ao VAR e apontou para um penálti que Basso não desperdiçou.

Até final, houve crença mútua no golo da vitória, mas nada se alterou. Só Opoku se juntou a David Simão (amarelado) nas ausências do Arouca para a receção ao Portimonense, com o cartão vermelho visto já perto do apito final.