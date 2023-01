FIGURA: Paulo Vítor

É, sem dúvida, um dos bons valores da Liga no que a guarda-redes diz respeito. O guardião do Desportivo de Chaves voltou a ter uma bela exibição na tarde deste domingo, com segurança e determinação em muitos momentos, além de defesas que impediram um resultado mais adverso. Só não conseguiu mesmo deter a grande penalidade apontada por João Basso para o 1-1 final. De notar a defesa a Antony na primeira parte, uma intervenção num canto muito bem batido por Alan Ruiz ou a defesa a Arsénio, no lance que acabou por resultar em penálti.

MOMENTO: grande defesa só adiou o empate (78m)

O Arouca criou um dos lances de maior perigo na segunda parte por Benji Michel e Arsénio, com Paulo Vítor a fazer uma enorme defesa a negar o golo ao português. Contudo, o lance acabou mesmo analisado por Nuno Almeida junto do vídeo-árbitro e foi considerada a falta de Steven Vitória sobre Michel. Depois de uma grande defesa, Paulo Vítor apenas viu o empate adiado, já que não conseguiu deter o remate de João Basso.

OUTROS DESTAQUES

Steven Vitória: importante a vários níveis. Inaugurou o marcador para o Desportivo de Chaves de penálti, mas na retaguarda foi preponderante a ajudar a equipa. Deu o corpo à bola num remate de Quaresma que levava perigo (32m) e, na segunda parte, assinou um corte decisivo quando Benji Michel se preparava para rematar na cara de Paulo Vítor.

João Basso: uma exibição a contrastar com a do seu colega de posição, Opoku, que está no lance do 1-0 para o Chaves e acaba expulso. João Basso sai de Chaves com uma boa exibição, o golo que ditou o empate e um ponto para o Arouca. Capitaneou bem a equipa, com uma atuação regular.

Benji Michel: estreia interessante do avançado internacional olímpico norte-americano. Entrou ao minuto 68, quase fazia estragos não fosse uma ação defensiva de Steven Vitória e, pouco depois, está no ataque que dá origem ao penálti do 1-1. Indicadores interessantes a nível ofensivo, para Armando Evangelista analisar e trabalhar.

João Teixeira: muita luta a meio-campo do número 10 do Chaves, que procurou ajudar a equipa com cruzamentos e chegada à área.

Arsénio: a resposta do Arouca no marcador e a parte final de jogo positiva também se devem a Arsénio, que a par de Benji Michel mexeu com a equipa no terço ofensivo.

Nélson Monte: depois de também ter feito uma boa exibição em Paços de Ferreira ao lado de Steven Vitória, o central português voltou a ter, globalmente, um bom jogo este domingo. Saiu já nos instantes finais, substituído por Ponck, quando ficou com uma ferida no rosto por estancar.