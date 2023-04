FIGURA: Abass

O ganês saltou do banco aos 71 minutos e deu a vitória ao Desportivo de Chaves. Aproveitou a escorregadela de Otamendi para ser a figura de um encontro em que os flavienses defenderam bem quando foi preciso – prova disso foram as ocasiões de João Mário e Otamendi na segunda parte – e aproveitaram no ataque. Vlachodimos parou a grande ocasião de Juninho, mas não negou o golo de Abass, que carimba a permanência dos flavienses na melhor ocasião do jogo. Quarto golo da época em 24 jogos para um jogador que tem aproveitado bem a condição recente mais regular de suplente utilizado.

MOMENTO: Abass na autoestrada da permanência (90+4m)

Quatro minutos para lá dos 90 e depois de o Benfica ter ficado perto da vitória, Abass aproveitou uma má receção e escorregadela de Otamendi para colocar o Desportivo de Chaves, em definitivo, na autoestrada da permanência na I Liga. O ganês bateu Vlachodimos, deu a vitória à equipa de Vítor Campelos e confirmou matematicamente o principal objetivo da equipa flaciense.

OUTROS DESTAQUES

Ponck: foi importante na manobra defensiva do Desportivo de Chaves, com vários cortes importantes em lances em que o Benfica se acercou da área contrária.

Neres: novidade no onze inicial do Benfica, foram do brasileiro, sobretudo na primeira parte, que surgiram alguns desequilíbrios no ataque, na sequência de ações individuais. Com capacidade no drible curto, conseguiu alguns espaços difíceis de abrir na defensiva adversária, mas não chegou. Acabou por ser o sacrificado na primeira substituição do Benfica, ao minuto 70, para a entrada de Guedes.

Bruno Langa: porventura determinante para o desfecho, ou não tivesse sido do lateral moçambicano o corte decisivo na grande ocasião de João Mário a abrir a segunda parte.

Chiquinho: bem no ganho de duelos e na definição e acerto do passe, tentou dar alguma consistência na zona central, apesar da tarde globalmente infeliz e infrutífera para a equipa do Benfica.

Paulo Vítor: houve mais, mas foram sobretudo as duas defesas, nos lances de João Mário e Otamendi, que tornaram o guardião do Desportivo de Chaves crucial para um final feliz, coroado com o golo de Abass.