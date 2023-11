O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mantém o onze inicial do jogo de terça-feira em Arouca, apostando de novo no trio de centrais e na estrutura que alinhou de início no encontro da Taça da Liga.

João Neves e Aursnes deverão, mais uma vez, surgir nos corredores direito e esquerdo, respetivamente, com Florentino e João Mário ao meio e, na frente, Di María, Rafa e Guedes.

No Desp. Chaves, há quatro alterações face à derrota em Guimarães. Saem, além do castigado Ygor Nogueira, Steven Vitória, Guima e Carraça. Entram Phete, Bruno Langa, Kelechi e Leandro Sanca.

Hélder Malheiro é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Hugo Coimbra e Gonçalo Vaz Freire. Ricardo Baixinho é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Bruno Esteves, assistido por Rui Cidade.

Em caso de vitória, o Benfica, que tem 22 pontos no 2.º lugar, não só descola do FC Porto (derrotado pelo Estoril no Dragão, por 1-0, na sexta-feira), como iguala à condição o líder Sporting, que tem 25 pontos. O Desp. Chaves parte para jogo com sete pontos, no 15.º lugar, já igualado pelo Estoril.

Siga, ao minuto, o Desp. Chaves-Benfica, no Maisfutebol.

DESP. CHAVES: Hugo Souza; João Correia, Bruno Rodrigues, Bruno Langa, Sandro Cruz; Cafu Phete, Kelechi, Rúben Ribeiro; Rúben Lameiras, Héctor Hernández, Leandro Sanca.

BENFICA: Trubin; António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Florentino, João Mário, Aursnes; Di María, Rafa Silva, Gonçalo Guedes.

SUPLENTES DO DESP. CHAVES: Rodrigo, Paulo Victor, Abass, Steven Vitória, Guima, Carraça, Queirós, Morim, Jô Batista.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Arthur Cabral, Jurásek, Tengstedt, Chiquinho, Petar Musa, João Victor, Tomás Araújo, Tiago Gouveia.