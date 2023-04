Momento: a cabeçada de Steven Vitória

O experiente canadiano já tinha ensaiado uma cabeçada, logo no início do jogo, mas não lhe saiu bem, sem a força necessária para surpreender Ricardo Batista, mas na segunda oportunidade, o central não desperdiçou. Foi já no final da primeira parte, aos 43 minutos, na sequência de um pontapé de canto da direita marcado por João Teixeira, da direita, com Steven Vitória a elevar-se bem nas costas de Lucas Soares e a rematar de forma impetuosa. Ricardo Batista ainda tentou lá chegar com as luvas, mas a bola já tinha passado. Steven Vitória acabou por ser rendido no início da segunda parte, mas já tinha feito a sua parte. Foi o sétimo golo na Liga do central que também já tinha sido determinante no Jamor, na primeira vitória sobre o Casa Pia (2-1).

Figura: Bruno Langa a esticar o jogo

Mais um bom jogo do lateral moçambicano a oferecer profundidade à sua equipa no corredor esquerdo, sem descurar a defesa do mesmo flanco, anulando muitos ataques de Soma e Godwin, quase sempre por antecipação. Passou o jogo a fazer piscinas, a subir para o ataque, a cruzar, para, logo a seguir, recuar a toda a velocidade para chegar antes dos adversários. Destaque para um grande corte a anular um cruzamento de Soma para Godwin.

Outros destaques:

Tchamba

Boas indicações na estreia do possante central camaronês na Liga. Encaixou na perfeição na defesa a três de Filipe Martins, com bom sentido posicional, jogando muitas vezes na antecipação. Em última instância, o central vai ao choque e tem corpo para isso, mas também fez bons cortes em carrinho. Nos lances de bola parada sobe para a área contrária e, nos instantes finais, até teve uma boa oportunidade, a meias com Vasco Fernandes.

João Teixeira

O médio foi determinante na forma como o Chaves controlou o jogo, primeiro na construção ofensiva, servindo de pivot na ligação com o ataque, abrindo o jogo para as alas ou atacando, desde logo, o corredor central, procurando o caminho mais direto para Juninho. A defender entendeu-se de olhos fechados com João Mendes e João Pedro, um trio que, sobretudo na primeira parte, impôs lei e ordem no meio-campo.

Ricardo Batista

Uma dupla defesa que vale a presença nestes destaques. Ainda com o resultado em branco, o guarda-redes do Casa Pia brilhou entre os postes com uma espetacular defesa a um remate de Abass para se levantar e, logo a seguir, com uma grande estirada, evitar também a recarga de João Mendes. No lance do golo, pouco podia fazer, uma vez que a cabeçada de Steven Vitória foi demasiado perto.