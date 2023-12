Os extremos tocaram-se, e o duelo sorriu aos gansos.

O Casa Pia, pior ataque da Liga (agora a par do Famalicão), venceu esta tarde o Desp. Chaves, a pior defesa do campeonato, por 3-1. A equipa lisboeta salta para o décimo lugar e deixa a lanterna vermelha nas mãos dos flavienses.

A surpresa de Pedro Moreira

O jogo começou com uma grande surpresa do lado do Casa Pia: a viver os primeiros dias sob o comando de Pedro Moreira, a equipa de Pina Manique apresentou-se num sistema de quatro defesas, ao contrário dos habituais três centrais.

Coincidência ou não, a verdade é que o clube de Lisboa dominou a seu belo prazer os primeiros 30 minutos do encontro, perante uma desorientação evidente do Chaves.

FILME E FICHA DE JOGO.

Não que o volume ofensivo tenha sido imenso, mas foi o suficiente para ter uma vantagem confortável a meio do primeiro tempo, e com uma naturalidade que alarmou – e bem –, as gentes transmontanas.

Aos 20 minutos, Yuki Soma fugiu na esquerda e serviu Clayton para o 1-0. Três minutos depois, foi Tiago Dias a fazer 2-0, com um remate à entrada da área.

Mudança com dedo de Moreno

Moreno não estava feliz com o que via desde o banco, e depois de ver Clayton ficar muito perto do 3-0, aos 27 minutos, não quis esperar mais e mudou a cara do Chaves: desfez o sistema de três centrais e deu outra presença ofensiva à equipa.

O impacto foi quase imediato.

Guima entrou para dar outra dinâmica ao miolo do terreno, Leandro Sanca agitou, e de que maneira, o ataque flaviense. Os transmontanos ganharam outra agressividade, subiram uns metros no terreno e cercaram a baliza de Ricardo Batista.

O «cerco» traduziu-se no golo de Jô, em cima do intervalo, que permitiu ao Chaves reduzir e encarar a segunda parte com outra disposição e outro alento. Mas não chegou, diga-se.

A entrada dos comandados de Moreno na etapa complementar até foi positiva, na sequência do que tinham sido os últimos minutos da primeira parte, mas esse fôlego durou sensivelmente até à hora de jogo.

Clayton, a machadada final

Depois disso, o Casa Pia voltou a ganhar outro conforto no jogo, sempre com mira à baliza adversária, sobretudo através de transições. Pedro Moreira voltou a sacar um coelho da cartola desde o banco, soube refrescar o ataque e saiu recompensado: Fernando Andrade fugiu na direita e serviu Clayton para o 3-1 aos 83 minutos.

O avançado brasileiro bisou e deu a machadada final no jogo.

Diz-se que os ataques ganham jogos e que as defesas ganham campeonatos. Neste caso, pode bem dizer-se que a defesa também ganhou o jogo: mesmo sendo o pior ataque do campeonato, o Casa Pia superiorizou-se à pior defesa, que esta jornada, passa também a ser a pior equipa.

Isso mesmo diz-nos a classificação: não está fácil para o Chaves de Moreno, novo lanterna-vermelha da Liga.