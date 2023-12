A FIGURA: Clayton

A um avançado pede-se que faça golos, e que tarde teve Clayton nesse aspeto. Marcou na primeira oportunidade que teve, com um belo remate, e depois disso foi sempre uma ameaça constante à baliza do Desp. Chaves. Forte fisicamente, foi importante para segurar várias bolas. Obrigou Ricardo Moura a mais duas defesas de alto nível e bisou na segunda parte para «matar» o jogo. Decisivo.

O MOMENTO: Fernando Andrade e Clayton, combinação fatal

O Casa Pia já estava outra vez mais confortável, mas tinha o Desp. Chaves a apenas um golo de distância. Clayton não quis deixar dúvidas e servido por Fernando Andrade, «matou» o jogo com um desvio à boca da baliza.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Dias

Ninguém diria que está a jogar numa posição que não é a dele: lateral-esquerdo de raiz, o jogador de 25 anos foi o extremo direito no 4x4x2 montado por Pedro Moreira, e não se deu mal. Muito certinho com o seu pé esquerdo, protagonizou um belo momento no lance em que fez o 2-0 para os gansos. Voltou a estar depois em destaque quando serviu, de forma exímia, Clayton, que não conseguiu faturar. Na segunda parte, acabou por perder algum fulgor físico.

Yuki Soma

Caiu de rendimento com o passar dos minutos, tal como Tiago Dias, mas Yuki Soma foi decisivo na melhor altura do Casa Pia no encontro. Rápido e tecnicista, o japonês assume-se como o elemento mais desequilibrador do ataque dos gansos: joga, faz jogar e ainda é decisivo, como no belo lance em que serviu Clayton para o 1-0.

Kelechi

Não fez um jogo brilhante, mas teve o mérito de demonstrar-se muito disponível na equipa do Chaves, a jogar no meio-campo. É dele a assistência para o golo de Jô, e a verdade é que na bola parada foi sempre um perigo apontado à baliza de Ricardo Batista.

Leandro Sanca

Foi lançado à meia-hora de jogo por Moreno, e o impacto foi imediato. A jogar na esquerda, Sanca deu logo outro tipo de dores de cabeça a Larrazabal e ajudou o Chaves a crescer, e muito, no jogo. Na segunda parte voltou a ser o elemento de maior desequilíbrio dos flavienses, apesar de ter caído de rendimento, à boleia do coletivo.