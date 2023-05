Desportivo de Chaves e o treinador Vítor Campelos tinham praticamente tudo acertado para fechar a renovação de contrato nas últimas duas semanas, mas a situação arrastou-se no tempo e, nesta altura, não é certo que o técnico de 48 anos continue ao leme dos flavienses.

Ao que o Maisfutebol apurou, a conclusão do acordo entre as partes estava projetada para os últimos dias, depois de acertados os detalhes da continuidade. Porém, tal não aconteceu, com o técnico a protelar a decisão, aguardando pela possibilidade de outras propostas para a carreira.

O distanciamento de Campelos em relação ao acordo não chegou com agrado aos responsáveis da administração da SAD dos transmontanos, sendo que ainda esta semana deve haver uma definição quanto a este dossiê no clube, que terminou 2022/23 no sétimo lugar, com 46 pontos, numa época que foi de regresso à I Liga.

Campelos está no comando técnico do Desportivo de Chaves há duas épocas e meia, desde fevereiro de 2021, tendo conduzido o clube à subida à I Liga, há um ano.