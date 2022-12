Mais de 70 anos depois da primeira e única vez, o Famalicão venceu esta sexta-feira na visita a Chaves. No regresso das duas equipas à I Liga ao fim de um mês e meio, os comandados de João Pedro Sousa somaram os três pontos em solo flaviense, com golos de Jhonder Cádiz e Iván Jaime, um em cada parte.

Um triunfo com direito a ultrapassagem ao final da jornada ao Santa Clara, subida ao 14.º lugar e diferença mais cavada para Marítimo e Paços de Ferreira, equipas que estão nos dois lugares de descida direta e que empataram e perderam, respetivamente.

À 24.ª visita em jogos oficiais a reduto dos azul-grená, o Famalicão fez o que apenas tinha feito em 1949/50: foi preciso esperar mais de 72 anos para novo êxito, no primeiro jogo entre ambos os clubes no principal campeonato em quase 30 anos, depois do último em 1992/93.

Famalicão em crescendo até ao golo e Luiz Júnior

A primeira parte, que terminou com nove minutos de compensação, muito motivados pela assistência a Paulo Vítor, foi interessante, bem jogada e trouxe algum espetáculo aos mais de 2 mil adeptos em Chaves.

O Famalicão, aos poucos, foi crescendo e foi mesmo no lance que motivaria a assistência a Paulo Vítor – que motivou uma paragem de quase cinco minutos após choque com Steven Vitória – que começou a criar verdadeiro perigo, mas o internacional canadiano cortou a bola perto da linha de golo (9m).

Logo no lance seguinte à paragem, Paulo Vítor encheu a baliza ao negar o golo de cabeça a Jhonder Cádiz, mas o venezuelano ganhou o duelo seguinte. A terceira ameaça deu mesmo golo. Minuto 18, de novo de cabeça e para o fundo da baliza: o avançado do Famalicão correspondeu ao canto bem batido por Colombatto e a firmeza no ataque ao primeiro poste desatou o nulo em Chaves.

A equipa de Vítor Campelos tentou reagir, mas o Famalicão continuou coeso e a conseguir sair para o ataque, deixando mais dois avisos que tiveram resposta à altura de Paulo Vítor: primeiro num remate de Iván Jaime (25m) e depois noutro de Cádiz (34m).

O Chaves conseguiu soltar-se no ataque só mais perto do intervalo e dificilmente podia ter tido melhor ocasião para o empate: o árbitro assinalou penálti por contacto de bola no braço de Gustavo Sá após cabeceamento de Steven Vitória e João Teixeira bateu bem, mas Luiz Júnior fez uma grande defesa (45+1m). O 0-1 não se alterou até ao intervalo, antecedido de novo duelo ganho do guardião a João Teixeira, com uma defesa com a ponta dos dedos (devia ter dado canto, não assinalado).

O abraço coletivo dos colegas a Luiz Júnior após o penálti mostrou a importância do momento no jogo, antes do intervalo. Não só porque manteve a vantagem, como abriria caminho à confirmação do triunfo na segunda parte.

Pontapé de Iván Jaime e outro conforto

Na segunda parte, o Chaves mal teve tempo para dar continuidade ao final da primeira. O Famalicão ameaçou logo e viu um golo anulado a Cádiz, por fora de jogo a Pablo no momento do cruzamento de Penetra. Porém, Iván Jaime tratou de dar outro conforto à vantagem famalicense, aos 53 minutos: o espanhol variou da esquerda para o meio, rematou forte e a bola bateu à frente de Paulo Vítor, antes de entrar junto ao poste.

De imediato, Campelos ajustou o meio-campo ao lançar Obiora e Abass e houve, a espaços, outras dinâmicas e tentativa de reação. Ainda assim, foi o Famalicão a cheirar o terceiro golo num livre do recém-entrado Ivo Rodrigues ao poste (69m).

O Chaves acabou por chegar mais perto da área já no quarto de hora final com uma sequência de remates, mas Luiz Júnior mostrou-se intransponível. A exemplo, o remate de Bruno Langa já na compensação, que selou um triunfo importante e com história.