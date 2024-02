*por Edgar Pedreiro

A FIGURA: Essugo

O internacional sub-21 português, emprestado pelo Sporting, fez a estreia com a camisola do Desportivo de Chaves. Com a sua entrada, dinamizou o meio-campo da equipa flaviense. Trouxe força e foi ele que muitas das vezes empurrou a sua equipa para o ataque. 18 anos com muita maturidade.

O MOMENTO: expulsão de Nogueira (17m)

O momento que acaba por marcar a partida, e talvez condicionar a equipa da casa na ambição da conquista dos três pontos, é claramente o lance da expulsão de Ygor Nogueira. O central flaviense deixou a sua equipa reduzida a 10 elementos, equipa essa que tinha tido um jogo desgastante em Braga durante a semana, o que fisicamente não permitiu ambicionar mais do que o empate.

OUTROS DESTAQUES

Zé Luís

O experiente avançado da turma de Faro procurou a forma de sair feliz de Chaves. Fez um punhado de boas investidas à baliza de Hugo Souza, permitindo ainda a defesa da tarde ao brasileiro.

Ygor Nogueira

Claramente o homem menos do Desp. Chaves. Ainda com muito tempo para jogar, numa má abordagem à bola, deixou escapar Marco Matias e depois acabou por fazer falta, que lhe valeu a amostragem do vermelho direto.