FIGURA: Héctor Hernández

Hat-trick, com três golos de cabeça. O avançado espanhol de 28 anos voltou a ser decisivo para reforçar a recuperação do Desportivo de Chaves, depois do mau início de época. Esta tarde, teve a chave do triunfo ante o Gil Vicente. Já tinha marcado no empate ante o Estrela e na vitória em Arouca e, este sábado, foi determinante com três golos, chegando aos sete em 2023/24. Uma tarde e uma exibição para recordar e guardar na carreira do atacante.

MOMENTO: a reviravolta na cabeça de Héctor (81m)

Decorria o minuto 81 da partida quando o Desportivo de Chaves alcançou pela primeira vez a vantagem na partida, depois de ter respondido a duas desvantagens. Abass cruzou do lado esquerdo e encontrou na perfeição a entrada de Héctor, de cabeça, para o 3-2, num momento importante para o desfecho.

OUTROS DESTAQUES

Maxime Dominguez: teve uma exibição interessante, sobretudo na primeira parte, na qual assinou o 2-1 para os gilistas, num remate colocado depois de uma boa jogada coletiva. No início da segunda parte, esteve perto do 3-1.

Sandro Cruz: entrou para a segunda parte e em cheio, para a reviravolta dos flavienses. Aos 58 minutos, um remate forte e colocado de pé esquerdo ditou o 2-2 e abriu caminho ao triunfo da equipa treinada por Moreno.

Leandro Sanca: muito móvel pela esquerda do ataque do Desportivo de Chaves, teve duas boas ocasiões em investidas individuais na primeira parte, obrigando Andrew a trabalhos. Faria, já na segunda parte, a assistência para o 2-2 de Sandro Cruz.

Abass: boa entrada na segunda parte, a culminar com a bela assistência de pé direito para o 3-2 de Héctor.

Félix Correia: abriu o marcador a favor do Gil Vicente na primeira parte e foi um dos elementos ofensivamente perigosos da equipa, nomeadamente até ao intervalo.

MENÇÃO HONROSA: adeptos do Chaves

Decorria o minuto 78 da partida quando Pedro Tiba, médio do Gil Vicente, foi substituído para a entrada de Mory Gbane. Centenas de adeptos flavienses não esqueceram a passagem de época e meia do jogador de 31 anos pelo Desportivo de Chaves (entre 2017 e 2018) e aplaudiram o atleta que, esta tarde, foi adversário. Menção honrosa para um dos momentos bonitos da tarde.