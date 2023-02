FIGURA: Euller

Desbloqueou o nulo bem cedo na partida, com uma bela ação à entrada da área até bater Makaridze. Manteve-se sempre bem ligado no jogo na frente e acabou por ver o esforço individual resultar no desfecho coletivo. Acabou por sair lesionado pelo meio, ao minuto 72. Mais uma possível dor de cabeça para Vítor Campelos, que já antes tinha visto sair João Mendes tocado.

MOMENTO: Euller, madrugador, abre caminho ao triunfo (2m)

O Desportivo de Chaves chegou cedo à vantagem num lance muito bem concluído por Euller, que depois de ganhar um ressalto à entrada da área, tirou Léo Pereira e René do caminho para bater Makaridze. Lance com influência direta no resultado e na vantagem dos flavienses, que se manteve até final.

OUTROS DESTAQUES

Steven Vitória: decisivo no marcador das duas maneiras. Marca o penálti que dá o 2-0 ao Desportivo de Chaves aos 21 minutos, de penálti, tendo sido também preponderante com a sua experiência e posicionamento na defesa, para evitar a recuperação do Marítimo no marcador.

André Vidigal: entrou para a segunda parte e mexeu com o jogo, ao dar mais afinco ao Marítimo no ataque. Dispôs de duas das três melhores ocasiões dos insulares para o empate na segunda parte, mas na primeira viu Steven Vitória fazer um corte crucial e, na segunda, no último lance do jogo, ficou a centímetros do 2-2.

Paulo Vítor: exibição a dar segurança à equipa quando mais foi preciso, quando o Marítimo procurava chegar ao empate ao longo da segunda parte.

Cláudio Winck: marcou o golo do Marítimo, de penálti, relançando as contas do marcador ainda bem cedo, aos 27 minutos da primeira parte. Ganhou a maior parte dos duelos perante os seus adversários, numa tarde que, porém, não acabou com pontos para a equipa.