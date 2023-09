Lenços brancos, assobios e muitos protestos.

Foi assim que José Gomes abandonou o relvado do Estádio Muncipal de Chaves.

A equipa da casa voltou a perder, soma quatro derrotas em outras tantas jornadas e cavou um fosso maior no último lugar da classificação.

O Chaves podia entregar a «lanterna» ao recém-promovido Moreirense, mas logo aos três minutos de jogo Alan mostrou que os minhotos vinham decididos a conquistar o primeiro triunfo nesta Liga.

Um golo madrugador estremunhou os flavienses, que demoraram a reagir e chegaram ao intervalo até com mais posse de bola (60%-40%) e remates (5-3), mas sem capacidade para criarem perigo real junto da baliza de Kewin, que resolvia os problemas que lhe apareciam pela frente.

O guarda-redes brasileiro só não chegou para evitar o arranque triunfal de Bruno Langa aos 70m: após uma recuperação de bola no último terço, o lateral moçambicano galgou metros e atirou sob o corpo do guarda-redes para o empate.

O jogo parecia destinado a uma divisão de pontos, mas o irrequieto Alan era uma ameaça constante e esteve muito perto do golo em mais um par de ocasiões.

Este duelo entre transmontanos e minhotos viria a ser decidido por um madeirense. João Camacho, aos 84m, arriscou e foi feliz: rematou cruzado de fora da área e a bola ainda desviou em Bruno Rodrigues antes de bater Hugo Souza.

2-1 no marcador e triunfo na mão do Moreirense, que averba a primeira vitória, soma agora quatro pontos e dá um salto na classificação.

Nuvens negras pairam sobre Chaves. José Gomes, que na última época orientou o despromovido Marítimo, saiu muito contestado e pode muito bem vir a ser vítima da primeira chicotada da época.

A paragem das seleções vem com a certeza de que algo tem de mudar para que a época do Chaves não seja precocemente condenada ao insucesso. Há um poço fundo em Trás-os-Montes. Começam a soar as sirenes de resgate.