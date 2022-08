A FIGURA: André Silva não quis pensar na Europa

O Vitória está a meio de uma eliminatória europeia, mas André Silva demonstrou do primeiro minuto que tinha a cabeça em Trás-os-Montes. Sempre muito comprometido com a equipa, não precisou de muito para ameaçar a baliza adversário. Uma, outra e outra vez. À terceira foi premiado com o golo decisivo.

O MOMENTO: Jota preparou, André Silva faturou, minuto 45+3

O intervalo vinha aí, mas André Silva ainda tinha uma carta na manga. Jota cabeceou para deixar a bola para o avançado e este, depois de se enquadrar com a baliza, estrou-se a marcar pelos vitorianos.

OUTROS DESTAQUES

Lameiras

Esteve muito discreto na primeira parte, mas nos segundos 45 minutos, como se diz na gíria desportiva, partiu tudo. Na esquerda ou na direita, o extremo fez o que quis dos adversários e só não acrescentou o nome à lista de marcadores por puro azar. Ora porque Paulo Vítor respondeu com grandes defesas, ora porque o poste não deixou.

Bruno Varela

Aqui e ali não foi perfeito, mas o balanço é o de uma exibição importante do guarda-redes do Vitória. Negou algumas vezes o golo ao Desp. Chaves – grande defesa no início da segunda parte ao remate de João Teixeira, por exemplo – e nos minutos finais, quando os vimaranenses estavam reduzidos a dez unidades, cresceu e segurou tudo o que lhe apareceu na área.

João Teixeira e João Mendes

Duas exibições que não podem dissociar-se. Se o Desp. Chaves teve um regresso bastante feliz – em termos exibicionais – à Liga, muito deve à dupla de médios que jogou à frente de Kevin Pina. Tecnicamente evoluídos, estes dois prometem dinamizar, e muito, o nível dos flavienses. Mesmo no último terço, foram sendo muito perigosos e podiam ter feito o gosto ao pé.