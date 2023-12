A FIGURA: Jô Batista

Autor do golo da reviravolta, o avançado brasileiro mostrou ao que vinha desde os primeiros minutos. Foi sempre o mais inconformado do lado flaviense, teve várias ocasiões de golo e enviou uma mensagem de que pode ser mais vezes titular. Forte no capítulo físico, “inventou” lances de perigo sozinho e foi a maior ameaça para o Vizela.

O MOMENTO: o golo da reviravolta, 48m

À semelhança dos primeiros minutos do jogo, os anfitriões entraram por cima na segunda parte, mas desta vez chegaram ao golo. Depois, conservaram a (importante) vantagem até final.

OUTROS DESTAQUES

Kelechi Nwakali

A primeira parte foi entretida, mas o segundo tempo não foi tão vistoso, muito pela estratégia do Desp. Chaves, que se organizou no seu meio-campo para preservar a vantagem. Um dos pilares dessa estratégia foi mesmo Kelechi, que não teve a companhia do lesionado Cafú Phete, mas segurou o meio-campo, com várias recuperações de bola.

Lacava

O atacante venezuelano fez um passe preciso para o golo do Vizela e ficou bem perto de um golaço de levantar o estádio, aos 40 minutos, com um remate em arco que acertou no ferro. Deixou bons pormenores com bola no pé e contou com a ajuda de Diogo Nascimento e Samu para as triangulações junto ao corredor esquerdo.

Essende

Um dos bons avançados que chegaram recentemente ao futebol português. Voltou a marcar mais um golo e mostrou o seu espírito combativo, bem como senso de desmarcação.