Viveram-se momentos de enorme confusão no final do encontro, entre o Desp. Chaves e o Estoril.

Um adepto da casa invadiu o relvado para confrontar Marcelo Carné, guarda-redes da formação canarinha, que respondeu e obrigou à entrada da polícia em campo. No meio do incidente, mais adeptos entraram no relvado e um deles acabou por ser agredido com uma joelhada, por parte de Pedro Álvaro.

Nuno Almeida suspendeu o encontro e acabou por mostrar cartão vermelho direto a ambos os jogadores, na sequência dos incidentes, que mancham o jogo por completo.

João Carlos, que tinha entrado no segundo tempo para render Cassiano, viu-se obrigado a assumir a baliza do Estoril até final e sofreu inclusive o golo do empate, muito para lá do minuto 90.

Segundo apurou o Maisfutebol, houve seis adeptos que foram detidos e encaminhados para a esquadra de Chaves.