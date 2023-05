O Desportivo de Chaves é o clube mais representado na equipa da 31.ª jornada da I Liga, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol com as da plataforma Sofascore, com três jogadores.

O Sporting e o V. Guimarães também estão em destaque, com dois nomes cada.

A equipa conta ainda com FC Porto, Arouca, Marítimo e Santa Clara, cada um destes quatro clubes com um jogador.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.