A Liga Portuguesa de Futebol Profissional condenou «de forma veemente» os incidentes que se registaram na reta final do empate entre o Desp. Chaves e o Estoril, este domingo.

Com o jogo ainda em andamento, vários adeptos dos flavienses invadiram o relvado, um dos quais para pedir satisfação ao guarda-redes dos «canarinhos», Marcelo Carné.

O guardião respondeu e acabou expulso, tal como Pedro Álvaro, que também se envolveu nos confrontos.

«A Liga Portugal condena de forma veemente os incidentes hoje ocorridos durante o jogo entre o Grupo Desportivo de Chaves e o Estoril Praia e exorta os adeptos à adoção de comportamentos responsáveis, condizentes com o espetáculo que deve ser, sempre, um jogo de futebol», lê-se, no comunicado divulgado.

«A Liga Portugal exorta também as autoridades competentes a serem implacáveis com quem, graças a atitudes inadmissíveis, perturbou o normal desenrolar do encontro em questão», acrescentou o organismo liderado por Pedro Proença.