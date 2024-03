Num jogo entre duas equipas em situações bem distintas no campeonato, a vitória, esclarecedora (1-5), acaba por sorrir, e bem, aos homens que viajaram de Arouca. Os comandados de Daniel Sousa atuaram de uma forma muito personalizada, mostrando que não é surpresa a posição que ocupam na Liga.

A equipa visitante, muito por fruto da situação tranquila que ocupa na tabela, entraram melhor, com mais bola, mas sem aproximações de perigo à baliza de Hugo Souza.

Reveja, aqui, o filme do jogo.

Afastada a pressão inicial, fruto das saídas de bola que proporcionavam quer a Dário Essugo, quer Kelechi, os da casa deram um claro sinal de querer vencer o jogo e adiantaram-se no marcador com grande golo de Raphael Guzzo, ao 16.º minuto.

Todavia, a desvantagem no marcador não afetou minimamente os comandados de Daniel Sousa, que apenas teriam de esperar pelo erro contrário, pois a posição na tabela classificativa pesa demasiado e é muito fácil os homens de Moreno cometerem erros. E contra equipas como o Arouca, esses erros pagam-se caros. Dois erros, dois golos. Assim, os visitantes estavam na frente do marcador quando Iancu Vaslica mandou tudo para o descanso.

Para o reatamento, o técnico flaviense ainda fez entrar Rúben Ribeiro, mas a toada do jogo manteve-se e fruto da (muita) qualidade dos visitantes, a partida resolveu-se em menos de 10 minutos, com golos de Jason (47m), Mujica (49m) e Sylla (53m).

Apesar do resultado (1-5), os anfitriões acumularam oportunidades, com duas bolas enviadas aos ferros, por Benny e João Correia. Mas, do outro lado, estava uma equipa muito eficaz.

Assim sendo, o Desp. Chaves marca mais uma vez passo nesta jornada, é 17.º (penúltimo) e pode ser lanterna vermelha no fecho da jornada, em caso de triunfo do Vizela, que se desloca ao terreno do Portimonense.

Por sua vez, os «lobos» da Freita consolidam o sétimo lugar, com 34 pontos, menos quatro que Moreirense, e mais oito face ao Famalicão, que guarda uma partida em atraso, diante do Sporting.