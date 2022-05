Apesar do triunfo por 2-0 no primeiro jogo, o Desportivo de Chaves encara a segunda mão do play-off de acesso à Liga como uma final que começa 0-0, realçou Vítor Campelos.



«Só estamos focados no jogo de amanhã [domingo]. É como uma final e vamos encarar como se estivesse 0-0. O que está para trás já passou», salientou técnico dos flavienses, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O treinador dos transmontanos alertou que terá de ser um Chaves «de superação» para conseguir ultrapassar uma «equipa valorosa».

«[O Moreirense] tem jogadores que conhecemos, alguns escolhidos por nós [equipa técnica] quando lá estávamos e sabemos o valor daquela equipa”», destacou.

A vitória em casa, na primeira mão, deixou os flavienses muito próximos de regressarem ao escalão máximo do futebol português após três anos de ausência, mas o técnico de 47 anos pretende que a sua equipa mantenha a estratégia delineada.

«O jogo de sábado foi fantástico, mas falamos que esse jogo já foi ultrapassado e temos consciência daquilo que vamos ter que fazer. Sabemos que se jogarmos bem estamos mais perto de ganhar e vamos entrar em campo com 0-0 para vencer o jogo» atirou.

Campelos explicou que a sua equipa não sabe fazer outra coisa que não seja jogar «olhos nos olhos» para ganhar o encontro.

«Não tinha lógica estar a alterar algo que nos é intrínseco», acrescentou.

Com a subida muito perto, Vítor Campelos referiu também que transmitiu ao seu plantel que este «não é um jogo da vida, mas é um jogo que fica para a vida», garantindo que «os jogadores sabem a repercussão que [uma subida] tem na sua vida e nas famílias, mas também na cidade e região de Trás-os-Montes».

O Desportivo de Chaves conta com um total de 16 participações no escalão máximo do futebol nacional procura voltar ao topo, depois de ter sido despromovido a última vez na temporada 2018/2019.

Já o Moreirense, às ordens de Ricardo Sá Pinto, procura garantir a presença na prova pela 13.ª vez, a nona consecutiva, na qual apresenta como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2018/19.