Moreno garantiu que o Desp. Chaves vai encarar com responsabilidade o duelo «muito importante» frente ao Casa Pia, a contar para a 31.ª jornada da Liga.



«É, realmente, um jogo muito importante. Sinto que a equipa tem feito resultados interessantes fora de casa, temos sido mais estáveis. O nosso problema está bem identificado, os jogos em que falhámos, em casa, contra adversários diretos, e este jogo é, novamente, contra um adversário que está melhor do que nós, mas também não está confortável», referiu o técnico dos flavienses, na conferência de antevisão ao jogo.



Moreno vincou que os transmontanos não podem «fugir» da responsabilidade e da pressão impostas pela Liga, mas antes «competir e perceber os detalhes» que têm «tirado pontos» para conseguir vencer em Rio Maior.



«Vamos com a responsabilidade que nos trouxe sempre até aqui e a querer ganhar o jogo. Que, amanhã [sábado], esses detalhes possam estar do nosso lado e que aos 23 pontos que já temos, possamos somar mais três para fazermos 26», reiterou.

O treinador dos flavienses referia-se ao facto de a equipa não ter conseguido segurar a vantagem nos últimos jogos em casa, frente a Portimonense e Estoril, e assegurou que a semana de trabalho passou por «fazer perceber» aos jogadores o porquê do desfecho dessas partidas.

«Aconteceu em muitos jogos sofrermos golos de bola parada [quando a equipa estava em vantagem] e aí a equipa fica, claramente, muito intranquila. São os tais detalhes que nos têm tirado muito do jogo e têm-nos tirado pontos. Além do trabalho de campo, também temos analisado vídeo, temos feito isso tudo, conversar, não desconfiar dos atletas para o jogo, mas fazê-los perceber que isto faz a diferença na conquista de três pontos, de um ponto ou na derrota, que é o que tem acontecido», disse.

Para a visita ao Casa Pia, Moreno não poderá contar com os lesionados Júnior Pius, Guima e Cafú Phete.

Questionado sobre o impacto que os confrontos ocorridos na receção ao Estoril tiveram no grupo de trabalho, o técnico não se alongou em comentários, afirmando, porém, que o plantel se manteve «equilibrado» ao longo da última semana.

«Senti a equipa muito equilibrada e repito aquilo que disse no final do jogo: não é bom para o Desportivo de Chaves, não é bom para o Estoril Praia, não é bom para o futebol português, mas não vou ser eu a estar aqui a apontar dedos a dizer que este ou aquele é o responsável. Somos todos responsáveis por aquilo ter acontecido, mas quanto ao que eu consigo controlar, que é o grupo de trabalho, senti-os muito equilibrados», comentou.



Sem os lesionados Júnior Pius, Guima e Cafú Phete, o Desp. Chaves joga contra o Casa Pia este sábado, às 15h30, em Rio Maior