Após ter somado o primeiro ponto na Liga frente ao Estrela da Amadora, na ronda anterior, o objetivo do Desp. Chaves para a visita a Arouca é conquistar o primeiro triunfo.



«Sinto o grupo muito focado, muito confiante. Teremos de ser organizados, competitivos, solidários dentro do campo, ter a coragem necessária com bola para criar perigo com um objetivo: sair de Arouca com a primeira vitória», referiu Moreno, na conferência de antevisão à partida.



Ainda assim, o técnico dos flavienses reconheceu que a tarefa não será fácil e recordou o trajeto do oponente nesta época.

«É uma equipa difícil, que se preparou para estar nas competições europeias, que este ano já deu provas de ser muito difícil de bater. Recordo que empatou no Estádio do Dragão [1-1], mas nós queremos a primeira vitória no campeonato amanhã [domingo]. Foi para isto que trabalhámos», reiterou.

Num balanço dos nove dias de trabalho com o plantel, Moreno revelou que a adaptação foi «muito fácil» e confessou sentir-se «em casa», mas focado em ultrapassar a recente maré de desaires do clube, que tem cinco derrotas e um empate na Liga e já foi eliminada da Taça da Liga.



«Sinto-me em casa, sinceramente. É muito pouco tempo, mas tive uma adaptação muito fácil, porque é muito fácil trabalhar com este tipo de pessoas. É realmente muito bom trabalharmos cá, neste clube, nesta zona transmontana, mas agora é focarmo-nos no trabalho e começar a amealhar pontos», concluiu.



Rúben Lameiras, Cafú Phete e Abass estão lesionados e não vão participar na visita a Arouca. O jogo está agendado para as 15h30, deste domingo.