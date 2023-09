Moreno assumiu o comando técnico do Desportivo de Chaves há apenas três dias e já este sábado fez a antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora. O técnico considerou que a melhor forma de encarar este duelo é «não olhar para a classificação» e «esquecer um pouco do que tem sido o passado».

«Prometer que vamos ganhar já amanhã e que vamos ter muitas vitórias, não o faço. Acredito que todos os adeptos gostam é de ouvir palavras verdadeiras e estar aqui a prometer vitórias era poder estar a enganá-los. Acredito que vamos ser uma equipa organizada, competitiva, com os atletas a querer muito ganhar o jogo, disso não tenho dúvidas», frisou.

Moreno explicou ainda as razões que o levaram a aceitar o convite do Desp. Chaves, depois da saída do Vitória de Guimarães.

«Desde logo [porque] prometi a mim mesmo que, depois do desafio que tinha deixado há volta de dois meses, se tivesse de voltar ao ativo teria de sentir que as pessoas me queriam muito, pretendiam muito trabalhar com o Moreno e foi isso que eu senti desde a primeira hora», confessou. Moreno salientou ainda o facto de «perceber o plantel que iria ter para trabalhar», além de «conhecer alguns atletas» e de reconhecer «a dificuldade que o campeonato exige».

A acrescentar ao leque de motivos esteve o facto de, «num passado muito recente», ter tido «colegas» que passaram pelo emblema transmontano e que comentavam «maravilhas» sobre a cidade e o clube.

«Precisei de três dias para confirmar tudo aquilo que me diziam. Não deixam que nos falte nada, cá no clube, a simplicidade das pessoas, a forma como nos recebem na rua, a forma como nos tratam nos restaurantes, é uma coisa incrível. Todos os profissionais do futebol haviam de passar por uma experiência nesta região», vincou.

O técnico vimaranense disse também acreditar que a equipa consegue «fazer melhor do que aquilo que estava a ser feito até agora, nunca pondo em causa aquilo que estava a ser feito pelo mister José Gomes».

Quanto à receção ao Estrela, Moreno afirmou que espera «dificuldades».

«Todos os jogos são muito competitivos, decididos em detalhes. Percebemos a estrutura com que o Estrela [da Amadora] se vai apresentar amanhã [domingo], é uma equipa que já está muito sólida, com o treinador de há já duas épocas», disse.

«A facilidade com que os adversários se põem em vantagem, a facilidade com que perdemos o jogo, em Faro, agora no Bessa, não dá, isso não. Os jogos são todos muito difíceis, mas nós temos de acreditar muito em nós, temos de ser organizados, estar concentrados, alerta em todos os detalhes do jogo, porque é muito isto o nosso campeonato», explicou.

O treinador vimaranense não adiantou qual o esquema tático que vai utilizar e pediu ainda o apoio dos adeptos transmontanos.

«Eu acredito que temos condições para sair desta situação. Se vai ser fácil, não vai. O treinador sozinho não faz nada, precisamos muito, mas mesmo muito, da força transmontana, do povo transmontano, da compreensão deles, que o ambiente cá seja confortável para nós e de desconforto para o adversário», apelou.

O Desp. Chaves, a única equipa que ainda não pontuou na Liga, recebe o Estrela da Amadora, no domingo, às 15h30, em jogo da sexta jornada. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.