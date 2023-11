Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, na sala de imprensa do Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em Chaves, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 10.ª jornada da I Liga:

«Primeira parte sem grandes oportunidades, com muita iniciativa de jogo do Benfica, mas isso estratégia nossa, responsabilidade minha. Se não fosse assim, o Benfica, com espaço, iria criar mais oportunidades, provavelmente até iria fazer golos. Nós muito equilibrados defensivamente, os jogadores fizeram quase na perfeição. Não me recordo de uma grande oportunidade do Benfica. Podíamos ter tido mais calma em alguns momentos de sair em transição. Primeira parte equilibrada, com mais posse para o Benfica, a jogarem mais no meio-campo ofensivo, nós no defensivo, mas sem grandes oportunidades de golo.»

«Início da segunda parte bom da nossa parte, a chegar duas a três vezes à área adversária, a poder ter uma finalização, até uma oportunidade de golo. O Benfica pôs-se em vantagem com um erro nosso, responsabilidade nossa. Um golo até algo estranho. A equipa teve uma boa reação, o Langa manda uma bola à barra. A equipa voltou a reagir, sem nunca nos desequilibrarmos.»

«Depois, aparece, na minha opinião, o momento do jogo. Um lance que não é penálti. Já estive a ver, estou equilibrado e consciente no que estou a falar. Não é penálti. Estes penáltis não se marcam a todas as equipas. Não é penálti e tira-nos tira do jogo, dá o conforto que o Benfica precisava. Não quero dizer que perdemos pelo lance do segundo golo, mas tira-nos do jogo e fica difícil voltar a entrar.»

«Em relação à minha reação [ndr: quando é expulso após o penálti assinalado], terei de ajustar-me, sou o primeiro a reconhecer, mas sou eu, só tive aquela reação depois de ver novamente a imagem no banco e perceber que não era penálti. Tive a reação que tive, terei de ser mais equilibrado. Não sei o que o Hélder Malheiro irá escrever no relatório, mas se escrever alguma coisa diferente do que eu disse, que foi: “Isto é uma vergonha, não é penálti”, o Hélder Malheiro vai estar a mentir no relatório. A reação que tive não ajuda ao futebol, mas também sou o primeiro a perceber, sinto-me injustiçado e o Chaves sente-se injustiçado.»