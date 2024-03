Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa, após a derrota por 2-1 na receção ao Vitória de Guimarães, na 26.ª jornada da Liga:

«O jogo foi decidido em detalhes, no penálti, mas até aí estivemos bem. Julgo que estivemos melhores até esse lance. Tirou-nos do jogo. Existe um lance discutível com o [João] Correia que nos lançava no jogo, mas continuo a dizer que foi por detalhes. Não somos das melhores equipas do campeonato e isso não nos torna inferiores, mas merecíamos mais. Sempre disse que não ia ser fácil, mas não deitamos a toalha ao chão. Não ando a enganar ninguém. Vai ser difícil, cada vez mais à medida que os jogos vão passando, mas continuamos a acreditar no trabalho sério.»