Após três derrotas seguidas, o Desportivo de Chaves voltou aos triunfos diante do Vizela na ronda anterior. Na véspera da visita ao Estoril, Moreno admitiu que a vitória motivou os transmontanos.



«Trabalhar em cima de vitórias é sempre mais confortável, [mas há] um registo meu, que quero manter: não existir muita diferença, andar aqui ao sabor do vento e a forma de trabalhar [ser] diferente, dependendo de vitórias ou derrotas. Responsabilidade, [este] critério tem de existir sempre, independentemente daquilo que possamos conseguir no último fim de semana», vincou o técnico, em conferência de imprensa.



Os flavienses, penúltimos na tabela classificativa, estão focados «na importância de fazer um bom jogo» frisou o treinador. Embora tenha reconhecido o bom momento do Estoril, Moreno assegurou que o Desp. Chaves vai lutar pelos três pontos.

«Na minha opinião, neste momento, com bola, é das [equipas] mais identificadas ou das que criam mais dificuldades aos adversários. Não é qualquer equipa que consegue, num passado tão recente, fazer os dois jogos que fizeram contra o FC Porto [e] ganhar de uma forma tão convicta com o Casa Pia. Reconhecemos [ao] Estoril qualidade individual, coletiva, o Vasco Seabra a partir do momento em que entrou melhorou muito o Estoril, percebemos isso tudo, mas nada nos vai impedir de querer ir ao Estoril lutar pelos três pontos», reiterou.



Sem os lesionados Habib Sylla, Pedro Pinho e Cafú, Moreno quer o plantel disponível a «transportar muita coisa boa» do jogo anterior para a deslocação ao António Coimbra da Mota acreditando que, desta forma, a equipa está mais perto de ganhar.

«A cada dia que passa, conheço melhor este grupo de trabalho, e naquilo que é o compromisso, a entrega, à exceção de 45 minutos deste campeonato, não me desiludiu, portanto, acredito que amanhã [domingo] a nossa postura em campo será aquela que tivemos ao longo dos 93-94 minutos do jogo com o Vizela e, dessa forma, estaremos mais próximos de conquistar os três pontos», concluiu.



O Estoril-Desp. Chaves está agendado para as 20h30 deste domingo.