Luis Morgado, treinador adjunto de Moreno no Desportivo de Chaves, na flash interview à BTV, após a derrota por 1-0 na visita ao Benfica, na 27.ª jornada da Liga:

«Queríamos dar força à família do Pietra, do Pacheco e à família benfiquista. Falando do jogo, com as individualidades que o Benfica tem, esperávamos isto. O jogo decidido em lances individuais, no talento dos jogadores do Benfica, porque coletivamente o Benfica não foi superior ao Desp. Chaves. O Desp. Chaves vinha a pensar, pelo menos pontuar. Mesmo com estas incidências, até teve a possibilidade de fazer isso e a sensação que fica é que podíamos levar um ponto daqui. Os penáltis com as defesas, depois o segundo dá ânimo ao Benfica, que mesmo falhando começou a carregar e nós, a partir daí, numa bola parada…. É muita incidência. Parabéns ao Benfica que ganhou, mas podíamos levar daqui, pelo menos, um ponto.»

«[Linha de quatro defesas] Nestes jogos, é normal ganhar. Costuma-se pensar que, mais minuto menos minuto, o Benfica faz um golo, mas em Portugal treina-se bem, há jogadores com qualidade. Antigamente era mais difícil vir aqui discutir o jogo. O treino e a qualidade está a melhorar em Portugal.»

«[A equipa deixa bons indicadores para a luta para fugir à despromoção?] Temos de discutir os jogos. Com o V. Guimarães foi decidido com um penálti e aqui, em casa de um adversário muito difícil, foi decidido numa bola parada. A sensação é que esperávamos levar um ponto e, pelo que fizemos, era justo. Mas a vitória também assenta bem ao Benfica porque fez um golo.»