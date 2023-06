Vítor Campelos deixou o comando técnico do Desportivo de Chaves, anunciou o clube esta sexta-feira.

Segundo os flavienses, o técnico de 48 anos «não renovou contrato», embora a renovação fosse o «desejo» do clube.

«Depois de ter havido um acordo, o treinador foi confrontado com um novo projeto, ao que tudo indica, no estrangeiro, o qual pretende abraçar», informaram ainda os transmontanos.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Desp. Chaves e Campelos tinham praticamente tudo acertado para fechar a renovação de contrato nas últimas semanas, mas a situação arrastou-se no tempo, com o técnico a protelar a decisão, aguardando pela possibilidade de outras propostas para a carreira.

Refira-se que a Sky Sports noticia nesta sexta-feira que Vítor Campelos está em boa posição para se tornar treinador do Cardiff.

O técnico estava no Desp. Chaves há duas épocas e meia, desde fevereiro de 2021, tendo conduzido o clube à subida à I Liga. Esta temporada, conseguiu terminar no sétimo lugar, com 46 pontos.

O comunicado na íntegra do Desp. Chaves:

«O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que o treinador Vítor Campelos não renovou contrato com esta Sociedade Desportiva.

Contratado em 11 de fevereiro de 2021, Vítor Campelos conquistou a nossa massa adepta pela qualidade futebolística exibida, pelos êxitos desportivos (uma subida de divisão e a manutenção de forma tranquila), e, sobretudo, pelo humanismo com que sempre representou o nosso clube e a nossa região!

Era desejo desta administração continuar a contar com os serviços de Vítor Campelos, mas infelizmente não foi possível.

Depois de ter havido um acordo, o treinador foi confrontado com um novo projeto, ao que tudo indica, no estrangeiro, o qual pretende abraçar.

Agradecemos toda a dedicação e profissionalismo do Mister Vítor Campelos e da sua equipa técnica, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais.»

[artigo atualizado]