O presidente da SAD do Desportivo de Chaves, Francisco José Carvalho, sublinhou, esta segunda-feira, que «o mais importante é recuperar os jogadores que não têm podido ajudar e que já deram muitas alegrias nesta temporada».

Em nota à imprensa, esta manhã, o dirigente dos flavienses garantiu satisfação «com o desempenho da equipa, apesar de todas as contrariedades», menos de um dia depois do empate caseiro ante o Arouca (1-1), para a 16.ª jornada da I Liga.

A equipa comandada por Vítor Campelos teve oito ausências ante os arouquenses e só preencheu oito dos nove nomes possíveis para o banco de suplentes. João Correia (lesão) e João Mendes (gripe) saíram do onze inicial face à jornada anterior, em Paços de Ferreira, aumentando o lote de indisponíveis. «Tivemos oito baixas neste jogo com o Arouca, algumas delas peças que têm sido fundamentais», reconheceu Francisco José Carvalho.

Rodrigo Moura, Edu, Sidy Sarr, Arriba e Héctor (lesões) e Jô (gripe) são as outras baixas no grupo, numa fase em que o treinador, Vítor Campelos, já falou várias vezes da necessidade de aumentar as opções.

«As lesões que temos tido têm sido traumáticas, de certa forma não conseguimos evitar. Já dei a entender à administração daquilo que precisamos e de que estamos necessitados e, por isso, espero que até ao fecho do mercado consigam chegar jogadores que nos possam ajudar nesta caminhada», referiu Campelos, antes do jogo com o Arouca.

Após o encontro, o técnico da equipa transmontana reconheceu «limitações», associadas também à forma e ao momento em que a equipa técnica planeou as substituições durante o jogo.

Por outro lado, Francisco José Carvalho sublinhou que «a equipa tem feito os pontos necessários para alcançar o objetivo desta temporada, que passa obviamente pela manutenção» e que falta um jogo para terminar a primeira volta, podendo a equipa «igualar a melhor pontuação de sempre, que são 24 pontos».

O Desportivo de Chaves é nono classificado, com 21 pontos somados, 11 de vantagem face à zona de descida direta.