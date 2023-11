Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em Chaves, após a vitória por 2-0 ante o Desp. Chaves, em jogo da 10.ª jornada da I Liga:

«Jogo difícil, porque as condições foram difíceis, com o vento, o clima, um adversário compacto. Precisávamos de paciência. Na primeira parte, penso que tivemos problemas em encontrar os momentos certos, acelerar o jogo. Tivemos ocasiões, mas não o golo. Na segunda parte, penso que fizemos melhor. Marcámos o golo num bom momento, marcámos o segundo golo e controlámos o jogo. O Chaves teve alguns remates de longa distância. Defendemos bem, com atenção, estou contente com a exibição e o foco dos jogadores.»

[Se é a semana mais importante da época, com três jogos importantes: seguem-se Real Sociedad e Sporting:] «Para mim, a semana em curso é a mais importante. Mas percebo o que quer dizer. Jogamos em três competições: Taça da Liga, hoje Liga, na quarta-feira Liga dos Campeões e depois o Sporting em casa. Claro que podemos ganhar muito nesta semana. A situação neste momento é boa. Na semana passada perdemos dois pontos, mas temos dez jogos, 25 pontos. É bom, mas ainda temos de trabalhar. Na minha opinião, jogámos bem, mostrámos boa atitude, mas ainda há potencial e vamos melhorar passo a passo. Para já, é importante ganhar, somar pontos e queremos fazer isso ante a Real Sociedad. Ainda não marcámos nem somámos pontos [ndr: na Champions]. Queremos mudar isso, somos o Benfica. Para isso, é importante vencer os jogos, ganhar confiança. Agora temos de recuperar e na quarta-feira é um jogo completamente diferente.»

[Se o sistema 3x4x3 é a chave neste momento para melhorar:] «Como treinador, temos sempre problemas. Num dia não está tudo resolvido. A época é um bocado mais complicada. Perdemos alguns jogadores importantes, alguns estão lesionados, mas penso que, se olharmos à época toda, mesmo quando tivemos alguns problemas e não tendo a mesma cadência da época passada, a equipa está bem. faz parte do futebol e do desenvolvimento. Penso que temos alguns problemas com lesões, mas ainda temos uma equipa em campo que pode ganhar jogos.»