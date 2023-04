Santa Clara e Desportivo de Chaves empataram este domingo a um golo (1-1), em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Abass deu vantagem aos flavienses aos 83 minutos, mas Bruno Jordão empatou aos 86 e evitou a derrota do Santa Clara.

Os açorianos voltam a pontuar depois de nove derrotas seguidas, mas continuam no 18.º e último lugar, com 16 pontos. O Desportivo de Chaves é 10.º, com 37.