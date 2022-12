Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, à SportTV, após a derrota caseira ante o Famalicão, por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Tivemos várias oportunidades para marcar, inclusive uma grande penalidade que, nessa altura, a concretizarmos, com toda a certeza ia mudar o jogo. Defrontámos uma equipa com bons jogadores, o Famalicão tem um excelente plantel, sabíamos que ia ser extremamente difícil. Creio que na primeira parte foi um jogo repartido, com oportunidades para as duas equipas, assim como o Famalicão teve oportunidades, nós também tivemos.»

«Antes do intervalo podíamos ter feito o 1-1 numa grande penalidade. Ao intervalo retificámos algumas coisas, principalmente que a nossa equipa tinha de ficar mais curta, a nossa linha defensiva mais subida, estava algum espaço entre a zona média e a linha defensiva. Creio que fizemos isso melhor na segunda parte e continuámos a carregar para chegar o empate. Acabámos a sofrer o segundo golo num remate de fora da área. Mesmo assim, fomos fazendo alterações para mudar o rumo dos acontecimentos. Tivemos oportunidades, não conseguimos e, quando o guarda-redes adversário é eleito o melhor em campo, quer dizer alguma coisa, mas creio que deveríamos e poderíamos ter feito mais par que pudéssemos concretizar.»

[Ausência de Héctor:] «O peso é esse, é o melhor marcador da equipa nesta altura. Temos de pensar no que temos e nos que temos e temos de motivar e dar oportunidade como aconteceu com o Jô e o quem jogar no lugar do Héctor vai dar o máximo de si em prol da equipa.»

«Não era o resultado que queríamos. Falámos, durante a semana, que este jogo era importante para nós. Podia isolar-nos no sétimo lugar, mas sobretudo os 22 pontos à 14.ª jornada: seria fantástico. Temos 19. Queríamos mais. Mas para os objetivos que temos, consolidar o Chaves nesta I Liga, 19 não são maus.»