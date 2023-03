O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos deixou elogios ao FC Porto, adversário nesta 23.ª jornada da Liga, numa altura em que a luta pela permanência exige estado de «alerta».



«Sabemos que vamos defrontar um adversário de grande valor, uma equipa recheada de bons jogadores. Nota-se que tem grande identidade por parte do seu treinador, que tem feito um excelente trabalho, mas nós estamos preparados para o jogo que vamos encontrar», referiu, em conferência de imprensa.



Flavienses e dragões defrontam-se numa altura em que somam duas derrotas consecutivas. Face ao registo negativo recente do campeão nacional, o técnico dos transmontanos destacou a importância dos minutos iniciais do encontro.

«Acho que vai ser extremamente importante a entrada no jogo e os minutos iniciais. A revolta pode ser redobrada e teremos um FC Porto ainda mais decidido a tentar conseguir os seus intentos», alertou.

Para Vítor Campelos, jogar com o campeão nacional em título «em qualquer circunstância, é sempre difícil», ainda que considere «um pouco do copo meio cheio ou meio vazio» devido à recente derrota dos portistas frente ao Gil Vicente (1-2).

«De certa forma, o FC Porto pode estar mais intranquilo, mas também pode estar ainda mais motivado porque sabe que a margem de manobra cada vez é menor na luta pelo título», vincou.



Por seu turno, Campelos lembrou que objetivo de assegurar a manutenção exige à equipa estar «em alerta para aquilo que pode fazer», visto que o campeonato «passa muito rápido».

«É certo que vimos de duas derrotas, mas nós sabemos bem qual é o nosso objetivo e estamos com os pés bem assentes na terra e sabemos aquilo que temos feito desde o início da época que nos levou até aqui, a ter 26 pontos», garantiu.



João Teixeira, castigado, Edu, Arriba, João Correia, Paulo Vítor, Obiora são ausências no Desp. Chaves tal como Héctor Hernández. A indisponibilidade do espanhol foi sublinhada por Campelos.

«Todos sabemos da importância do Héctor, até porque, para o campeonato, tem 14 jogos e fez seis golos, o que é bom para um avançado numa equipa como o Chaves. Todos sabemos, também, da importância que o João Teixeira tem para a equipa, mas, não jogando, vai jogar outro jogador com toda a certeza que também vai dar uma boa resposta», salientou,



O Desp. Chaves-FC Porto joga-se este sábado, às 20h30, no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.