O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após o empate (0-0) diante do Gil Vicente, na 27.ª jornada da Liga:

«[Sentiu muitas dificuldades sobretudo na primeira meia hora. A que se deveu?] Nos minutos iniciais entrámos algo apáticos, muito pouco agressivos, mas creio que foi menos de meia hora. A partir daí, tomámos conta do jogo, tivemos várias oportunidades, o adversário também. Foi um excelente jogo, com oportunidades de parte a parte. O Paulo [Vítor] fez duas boas defesas, mas o Andrew fez mais. Agora, ao cair do pano, com o Jô isolado, podíamos ter garantido a vitória.

Foi jogo para terminar 2-2 ou 3-3, mediante o caudal ofensivo das duas equipas. Realçar a qualidade do jogo, com equipas a procurar a baliza adversária. Foi um jogo rico, quem esteve no estádio e em casa apreciou aquilo que viu. Foi um bom jogo de futebol.

[O que procurou quando lançou João Correia para a posição de extremo?] O João entrou no último jogo numa perspetiva um pouco diferente. Estávamos a ter dificuldades em defender a largura do Sp. Braga, o Nelson [Monte] ficou mais por dentro e o João fez de quinto homem. É o jogador com quem trabalho há mais anos, é extremo de origem, pode jogar em várias posições. Estávamos a sentir que precisávamos de um jogador no corredor, o Benny tinha dado muito trabalho ao [Adrian] Marín na primeira parte, com excelentes incursões em que devíamos ter tido mais paciência e calma. Com o João na ala direita, ele é muito competitivo e muito rápido, podíamos explorar isso.

Recuámos o João, mantivemos o [Abass] Issah, queríamos ganhar e foi a nossa ideia: meter jogadores para ficarmos mais ofensivos. Tínhamos muito espaço nas costas e podíamos ligar melhor o jogo. Deveríamos ter tido mais calma e ligar bem. Numa bola que entrasse bem, podíamos ter isolado um jogador. No ultimo minuto, tivemos uma excelente oportunidade pelo Jô que, sozinho com o guarda-redes, não conseguiu marcar.

[Mais uma exibição de bom nível para Paulo Vítor] Tem feito uma época fantástica, como fez no ano passado na II Liga. Também estava a fazer até ter tido o problema de saúde. Uma palavra ao Rodrigo [Moura] que se estreou e fez excelentes jogos. Quando o Paulo estava a voltar, ele foi expulso. O Paulo foi importante como todos, fez duas boas defesas. Olho para o todo e para a qualidade do jogo da equipa, que foi solidária, ligada ao jogo, a trabalhar a bola com paciência. Demos uma prova de que o Desp. Chaves joga bom futebol e de olhos postos na baliza adversária em todos os jogos. Podíamos ter ganho no último minuto, mas é um resultado que acaba por se ajustar.

Uma palavra para os nossos adeptos que estavam aqui em grande número. As pessoas Chaves, além de quererem ganhar, sabem ver futebol e sabem quando a equipa produz e deixa tudo dentro de campo.»