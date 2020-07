Um dia após Casillas ter oficialmente terminado contrato, o FC Porto publicou um vídeo com os melhores momentos do guarda-redes nas quatro épocas em que esteve no Dragão.



«Para sempre um de nós», escreveram os portistas nas redes sociais.



O internacional espanhol foi titular da baliza do FC Porto durante praticamente quatro anos e

Nos Arcos, Iker Casillas realizou o último jogo oficial da carreira a 26 de abril de 2019. Foi pelo FC Porto, em Vila do Conde, em jogo da 31.ª jornada da Liga. O duelo acabou empatado a dois golos. Brahimi e Marega marcaram para os dragões e, já na reta final, golos de Nuno Santos e Ronan ditaram a igualdade.

A 1 de maio, cinco dias depois desse jogo, Iker Casillas foi internado de urgência, ao ter sofrido um enfarte do miocárdio, durante um treino dos azuis e brancos, no Olival.



Casillas deixa os dragões com 156 jogos e dois títulos: uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Liga.



Entretanto, o guardião está a gravar uma mini-série em conjunto com a Movistar+.