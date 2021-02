O treinador Sérgio Vieira reagiu esta sexta-feira à saída do comando técnico do Farense, sublinhando a «gratidão» ao plantel, restante equipa técnica, diretor-desportivo, adeptos e toda a estrutura do clube que regressou esta temporada à I Liga portuguesa, ao fim de 18 anos.

«Chegámos, avaliámos, planeámos, organizámos, unimos, corrigimos, lutámos e conquistámos a tão desejada subida à I Liga, 18 anos depois. Os primeiros 15 dos 34 jogos na I Liga não foram fáceis por diferentes circunstâncias, mas certamente os verdadeiros farenses estiveram connosco, sempre apoiando e convictos de que íamos chegar ao nosso objetivo», referiu, numa mensagem pela rede social Facebook.

«Neste processo de crescimento do clube foram fundamentais os jogadores, a equipa técnica, a estrutura do clube, o nosso diretor-desportivo Manuel Balela e, recentemente, o nosso diretor José Luís. Os nossos adeptos foram o nosso coração jogo após jogo, apoiando-nos em todas as batalhas do primeiro ao último segundo de jogo. O nosso presidente João Rodrigues foi inexcedível, apoiando-nos e criando condições para que o Farense chegue onde nunca chegou na sua história», sublinhou, deixando depois palavras sentidas ao seu sucessor, Jorge Costa.

«Ao treinador Jorge Costa, desejo a maior sorte do mundo para conduzir tudo e todos a momentos de grande felicidade e realização, porque todos merecem muito», expressou.

«Aos meus adjuntos Luís Matos e José Ribeiro, ao meu observador Rui Sousa e ao meu treinador de guarda-redes Ricardo Silva, um agradecimento especial, pois foram extremamente competentes no trabalho que desenvolveram neste histórico clube», disse, ainda.

Jorge Costa estreou-se na quinta-feira pelo Farense, com um empate ante o Santa Clara, após a saída de Sérgio Vieira no domingo.