Declarações do treinador do Desp. Aves, Nuno Manta Santos, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a vitória por 3-0 ante o Portimonense, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Há muito que o Aves procura a remontada, pensamos que depois da primeira vitória aqui em dezembro com o Braga a gente ia começar a somar pontos. Logo a seguir tivemos o jogo em Setúbal, tivemos tudo para trazer pontos, não conseguimos. Houve a paragem, depois com o Santa Clara fizemos um bom jogo, tivemos situações, a dificuldade foi parar a bola parada. Depois fomos ao Benfica, atual campeão, também fizemos um jogo positivo.»

«Desde o início da semana sabíamos que era um jogo de ganhar ou ganhar. Quem anda nesta profissão, tem a pressão de ganhar. Continuamos a ter muita pressão, a luta pelos pontos, por ficar numa melhor tabela classificativa. Exibição positiva, tivemos atitude, raça, empenho, estrategicamente estivemos bem. Temos confiança e acreditamos no nosso trabalho. É o que vamos fazer amanhã, o Aves vai começar a trabalhar, o Aves vai ter sempre finais até ao fim.»

[Saída de Folha do Portimonense:] «Excelente treinador, prova é o que fez no Portimonense, a pressão é grande e quando os resultados não aparecem, normalmente é o treinador o responsável por tudo. Não é fácil.»

[Boicote dos adeptos da claque e importância dos jogos em casa:] «Os jogos em casa são todos importantes, mas neste momento em casa ou fora são todos importantes. Gostamos de sentir o apoio dos adeptos, na bancada central puxaram pelo Aves, fez-se notar a falta da claque, mas são situações que nós, equipa técnica e jogadores, não interfere. Gostamos do apoio, o Aves é das melhores claques do país, sentimos a falta deles, mas esta vitória é dedicada a todos os avenses.»

[Se Welinton, Mohammadi e Banjaqui na frente é uma aposta para futuro após terem estado nos golos da vitória:] «São três jogadores com qualidade, temos outros bons avançados, neste momento e para este jogo foi o Mohammadi o Welinton e o Zi [Banjaqui], para o próximo jogo pode ser outra estratégia e outros que estejam mentalmente.»

[Pontos na segunda volta:] «Estou a rir-me porque esta semana eu e a minha equipa técnica, em tom de brincadeira, pusemos numa folha os pontos que achámos que era necessário o Aves fazer para manter-se na primeira liga. E pus um número alto, a segunda volta vai ser uma luta e tive colegas meus que disseram 30, 31, 32 e eu pus 34 pontos no total, por isso faltam 25 [pontos].»