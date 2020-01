Um adepto do Desportivo das Aves foi expulso do estádio, à margem do jogo entre os avenses e o Portimonense, este sábado, que terminou com triunfo da equipa de Nuno Manta, por 3-0, na 17.ª jornada da Liga.

Ao que o Maisfutebol apurou, o homem em causa, que estava junto ao setor habitualmente ocupado pela claque «Força Avense», insurgiu-se com ofensas às forças de segurança e acabou por receber ordem de saída do Estádio do CD Aves, ao minuto 38 de jogo.

Nesse setor, note-se, não estava a massa humana habitual da claque da equipa da Vila das Aves, que se concentrou junto à porta de entrada do estádio, em protesto, após o cancelamento do protocolo com a claque, por parte da SAD avense. Entre o fim da primeira parte e o intervalo, as forças de segurança no exterior dispersaram a concentração dos elementos do grupo de apoio nessa zona.

