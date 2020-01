Momento: golo de André Almeida

Minuto oitenta e oito. O Benfica já tinha tentado a reviravolta de todas as formas quando Vinícius recebeu uma bola de costas para a baliza. Levantou, olhou à volta e viu logo ali, André Almeida, deslocado da sua posição habitual. Passou-lhe a bola e o lateral, puxou o pé atrás e atirou a contar. Providencial tendo em conta que, já na segunda parte, André Almeida tinha visto um vermelho direito, depois revisto para amarelo.

Figura: Pizzi encheu o campo

Foi o mais inconformado, o que mais correu, o que mais cruzou, o que mais rematou. Não há dúvidas sobre a figura deste jogo. Pizzi encheu o campo, marcou o golo do empate, depois de ter protagonizado uma mão cheia de oportunidades nos primeiros 75 minutos de jogo.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO

Weigl

Todos os olhos postos no alemão que acabou por ter uma estreia discreta. Jogou à frente dos centrais, movimentando-se apenas na vertical, entre os limites das duas áreas. Na primeira parte ainda chegou a entrar na área, para tentar um remate, depois de uma combinação entre Pizzi e Grimaldo, mas foi caso único. De resto, manteve-se naquele eixo, fazendo devidamente as compensações, principalmente nos lances de bola parada, quando os centrais subiam até à área do Aves. Era o primeiro a recuar

Estrela

Grande jogo deste médio angolano. Jogou à frente da defesa, varrendo toda a zona central, jogando muitas vezes em antecipação, parecendo que adivinhava as movimentações do Benfica n seu território. Depois, com a bola nos pés, decidiu rápido e bem, com destaques para dois passes precisos a lançar Mohammadi, um deles resultou no golo do Aves.

Beaunardeau

Um verdadeiro herói este guarda-redes francês com defesas atrás de defesas a adiar os golos do Benfica até ao limite. Defendeu com as mãos, com os pés, de todas as formas. Mesmo na grande penalidade de Pizzi, acertou no lado e esteve muito perto de evitar o empate.

Vinícius

Entrou para mudar tudo, ou melhor, recuperar o modelo original que tanto sucesso tinha dado nos últimos jogos. Ainda com o Benfica a perder, arrancou a grande penalidade que permitiu o empate e, depois, fez a assistência para o golo da vitória. Tem de jogar de início.