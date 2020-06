Depois de três temporadas consecutivas no principal escalão do futebol português – que tiveram como ponto alto a conquista da Taça de Portugal em 2018 –, o Desp. Aves viu na noite de segunda-feira ser confirmada a relegação para a II Liga.

Uma descida anunciada já há algumas jornadas, dada a pouca capacidade que a equipa de Manta Santos tem revelado para pontuar, e que se confirma quando ainda faltam cinco jogos para o final do campeonato.

Apesar da despromoção, os avenses ainda correm para evitar serem o pior último de sempre de uma edição da Liga.

Nesta altura, e decorridas 29 jornadas, o Desp. Aves soma 14 pontos, o que dá uma média de 0.48 pontos por jogo. No entanto, se o emblema da Vila das Aves não pontuar mais no que resta da prova, acabará com uma média de 0.41 pontos por jogo, o que será a pior de sempre.

Em relação ao número de pontos, os avenses já sabem que não serão os piores desde que a vitória vale três pontos. Esse registo pertence à União de Leiria, que na temporada 2007/08 fez apenas 13 pontos.

Ainda assim, este registo tem um asterisco, já que nessa altura a Liga tinha apenas 30 jornadas. Por isso mesmo, caso a formação de Manta Santos perca todas as partidas que lhe restam, será o pior último de sempre no que ao número de pontos diz respeito num campeonato a 34 jornadas.

Os últimos classificados com pior média de pontos por jogo desde que a vitória vale três pontos:

2007/08: U. Leiria, 13 pontos* (0,43 pontos por jogo)

2005/06: Penafiel, 15 Pontos (0,44 p/j)

2003/04: Estrela da Amadora, 17 pontos (0,5 p/j)

2000/01: Estrela da Amadora, 19 pontos (0,56 p/j)

1996/97: Gil Vicente, 19 pontos (0,56 p/j)

2018/19: Feirense, 20 pontos (0,59 p/j)

2016/17: Nacional, 21 pontos (0,61 p/j)

1998/99: Académica, 21 pontos (0,62 p/j)

2011/12: U. Leira, 19 pontos* (0,63 p/j)

2014/15: Penafiel, 22 pontos (0,65 p/j)

2009/10: Leixões, 21 pontos* (0,7 p/j)

1997/98: Belenenses, 24 pontos (0,7 p/j)

2015/16: Académica, 25 pontos (0,74 p/j)

2006/07: Desp. Aves, 22 pontos* (0,74 p/j)

2012/13: Beira-Mar, 23 pontos* (0,77 p/j)

2010/11: Naval, 23 pontos* (0,77 p/j)

2008/09: Trofense, 23 pontos* (0,77 p/j)

2001/02: Alverca, 27 pontos (0,79 p/j)

2013/14: Olhanense, 24 pontos* (0,8 p/j)

2017/18: Estoril, 30 pontos (0,88 p/j)

2004/05: Beira-Mar, 30 pontos (0,88 p/j)

2002/03: V. Setúbal, 31 pontos (0,91 p/j)

1999/00: Santa Clara, 31 pontos (0,91 p/j)

1995/96: Tirsense, 31 pontos (0,91 p/j)